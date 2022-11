Eden Hazard répond aux rumeurs : "Non, je ne me suis pas battu avec Jan Vertonghen"

Après les tensions dans le vestiaire relayées par la presse hier, Eden Hazard et Thibaut Courtois s'exprimaient ce mardi. Le capitaine est revenu sur l'incident survenu entre lui, Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen.

Coup de gueule de Jan Vertonghen, dispute entre le vétéran de la sélection, Kevin De Bruyne et Eden Hazard (qui auraient dû être séparés par Romelu Lukaku), tensions dans le vestiaire entre certains joueurs comme Hazard et Trossard...les révélations du journal français L'Equipe ont secoué la Belgique ce lundi soir, et le staff belge a donc souhaité réagir en bouleversant le programme. Au lieu d'Arthur Theate et Yannick Carrasco, Thibaut Courtois et Eden Hazard venaient pour crever l'abcès.

En bon capitaine, Eden Hazard a répondu en premier...sans confirmer les rumeurs. "Il ne s'est pas passé grand chose. Beaucoup de bêtises ont été dites. Il y a eu une bonne réunion entre joueurs, on s'est dits plein de choses et surtout qu'il restait un match à jouer. C'est le plus important, bien préparer ça et aller chercher la victoire", déclare-t-il. "Nous sommes tous soudés, même si bien sûr, on a entendu plein de choses. Oui, on passe un moment plus compliqué que d'habitude, mais on reste prêts à faire le boulot jeudi".

Certaines choses qui ont été dites n'ont pas plu, mais c'est le but

Mais que se sont dits les joueurs ? "Qu'on doit faire mieux. Il y avait de grosses attentes et jusqu'à présent, nous n'y répondons pas. On est tous ensemble et il va falloir le montrer sur le terrain. C'est bien beau de parler d'untel ou untel mais maintenant, on doit répondre sur le terrain", insiste Hazard. "La réunion a duré une bonne heure, certaines choses qui se sont dites n'ont peut-être pas plu mais c'est le but".

Pas de bagarre avec Jan Vertonghen

Eden Hazard, lui, ne veut pas penser au pire et à l'élimination. "Je n'aborderai pas ce match en disant que c'est mon dernier car dans ma tête, on ira encore loin", affirme-t-il. "Ma présence ? Ce n'était pas à Yannick et Arthur de venir, il valait mieux que ce soit deux cadres, même si Yannick aurait pu, il la l'expérience. Mais ça a été décidé lors de cette réunion, justement". Interrogé à nouveau sur cette supposée altercation, Hazard préfère en rire : "Je me suis toujours bien entendu avec Jan. Il y a eu une discussion à l'hôtel mais on ne s'est pas battus, je ne suis pas bête non plus, il est plus grand que moi (rires)".

Kevin y croit, sinon il ne serait pas là

Quant à ses propos sur les défenseurs centraux "trop lents", Eden rassure : "Non, les gars connaissent mon caractère. Jan est venu m'en parler et je lui ai dit que c'était vrai, il n'est pas rapide (sourire), et il était d'accord. Je rigole beaucoup, mais quand il faut être sérieux, je le suis aussi. Les propos de Kevin ? Kevin y croit, plus qu'avant. Parfois, en interview, tu dis des choses sans penser aux conséquences. Oui, on est plus "vieux" qu'il y a 4 ans, c'est vrai, je le suis, Kevin l'est, Thibaut l'est. C'est comme ça. Mais Kevin a confiance en nous, sinon il ne serait pas là".