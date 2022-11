Fin des spéculations ? Karim Benzema est...en vacances

Karim Benzema se serait mieux remis que prévu de la blessure qui le prive de Coupe du Monde, et pourrait théoriquement retrouver la sélection. Pourtant, il serait en fait...en vacances.

Ce lundi, la presse espagnole affirmait que Karim Benzema se remettait plus vite que prévu de la blessure qui le prive de Coupe du Monde 2022, et pourrait donc retrouver l'entraînement avec le Real Madrid. Mieux : le règlement autoriserait Benzema à revenir dans le groupe des Bleus. Mais cela semble d'ores et déjà exclu : Réunion Tourisme affirme que le Ballon d'Or est arrivé à La Réunion pour ses vacances en famille.

On imagine donc mal Benzema, en vacances pour une semaine, revenir plus tard dans le groupe français.