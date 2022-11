Franky Van der Elst veut voir des changements dans le onze de Martinez : "Un joueur n'a pas été bien traité lors de ce Mondial"

Les observateurs veulent voir des changements contre la Croatie.

Les statistiques d'un joueur comme Kevin De Bruyne sont particulièrement mauvaises lors de la Coupe du monde. "Beaucoup de pertes de balle, peu de tentatives de but... Ce n'est pas proportionnel à ses qualités. Désolé, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant", a déclaré Van der Elst dans Het Nieuwsblad.

Bien que ce ne soit pas entièrement de sa faute. "Le collectif a une part de responsabilité. Il doit parfois descendre pour récupérer le ballon, alors que c'est plus haut sur le terrain qu'il peut être décisif. À mon avis, il n'est pas non plus dans la position qu'il souhaiterait avoir. Surtout maintenant qu'Onana est suspendu, je le mettrais à côté de Witsel", a glissé l'ancien Diable Rouge.

Et cela devrait aussi faire entrer un joueur oublié dans l'équipe. "Il a la possibilité de jouer plus verticalement à partir de là et d'avoir une circulation de balle plus rapide. Et puis vous donnez aussi la chance à Trossard d'être au coup d'envoi. Il n'a pas été très bien traité lors de cette Coupe du Monde. Ce serait juste mauvais, si nous prenions l'avion alors que nous avons à peine utilisé quelqu'un qui est en pleine forme."