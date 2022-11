Hervé Renard fan de cyclisme : "On était avec Van Aert, Van der Poel et Pogacar et on a franchi la ligne avant eux"

Hervé Renard, coach de l'Arabie Saoudite, est un fan de cyclisme, et y a fait référence dans une interview.

Interviewé par bein Sports après l'exploit face à l'Argentine, Hervé Renard a comparé sa victoire à une classique cycliste. Un discours qui parlera au public belge. "On en a plaisanté avec mon staff car nous sommes tous férus de cyclisme. [Contre l'Argentine] on était avec Van der Poel, Van Aert et Pogacar et on a quand même réussi à passer la ligne d'arrivée avant eux", rigole le Français. Il faudra désormais battre le Mexique pour se qualifier à coup sûr, ou faire un match nul et compter sur une victoire de l'Argentine.