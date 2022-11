Ce dimanche après-midi, la Belgique s'est inclinée face au Maroc (2-0) pour son deuxième match de poules. Les Diables Rouges devront donc se défaire de la Croatie pour franchir le cap des phases de groupe.

La Belgique devra montrer un tout autre visage pour battre la Croatie et ainsi se hisser en huitième de finale de la Coupe du monde. "La seule chose positive, c'est que la Belgique n'est pas encore éliminée. Si c'est 0 sur 6, on n'a rien à dire ! Les Diables Rouges ont encore une dernière chance et il faut remotiver les troupes", nous confie Alex Czerniatynski. "La Croatie, un tout autre morceau ? C'est mieux justement pour les Belges d'affronter une équipe aussi forte. Si les joueurs n'ont pas envie de battre les Croates, ils doivent alors reprendre l'avion pour rentrer en Belgique. Certains savent qu'ils disputent leur dernière compétition internationale, ils veulent terminer sur une belle note, j'en suis sûr", souligne l'ancien Diable Rouge.

Roberto Martinez est de plus en plus contesté. "Huit personnes sur dix vont dire qu'il est temps de changer de sélectionneur. Il n'a peut-être plus le même impact qu'auparavant mais on parle pourtant d'une prolongation de contrat. Le style de jeu de la Belgique est désormais bien connu, c'est peut-être plus facile pour les adversaires de s'adapter à notre football. Après les deux rencontres, il y a beaucoup de points sur lesquels on peut discuter. La seule chose qui fera taire les critiques et qui donnera raison au coach, c'est une victoire. C'est tout le mal que je lui souhaite jeudi contre la Croatie", conclut l'ancien attaquant.