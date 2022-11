Marcus Rashford a joué malgré une très mauvaise nouvelle

L'attaquant de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre a signé un doublé ce mardi soir.

Marcus Rashford a dédié ses deux buts contre le Pays de Galles à un ami décédé. L'Anglais a débuté dans le onze de départ pour la première fois cette Coupe du monde et a rendu la confiance du sélectionneur national Gareth Southgate.

Rashford et Phil Foden ont été préférés à Bukayo Saka et Raheem Sterling. L'attaquant de Manchester United a ouvert le score cinq minutes après la mi-temps, le tout sur coup franc. Rashford a également marqué le dernier but de la victoire 0-3 de l'Angleterre après une action individuelle.

Il dédie ses réalisations à un ami qui est décédé. "Un de mes amis est décédé il y a quelques jours", a déclaré Rashford en conférence de presse après le match. "Il a mené une très longue bataille contre le cancer. Je suis content d'avoir pu marquer pour lui. C'était un bon ami et un grand fan."

L'Angleterre a remporté le groupe B avec cette victoire. Les Three Lions affronteront le Sénégal en huitième de finale.