Wahbi Khazri après la victoire contre la France : "Déçu de l'élimination, heureux de ce succès"

La Tunisie a fait le travail, mais devait espérer un partage dans l'autre rencontre pour se qualifier.

Ce mercredi, la Tunisie a fait le travail et s'est imposée contre une France remaniée (1-0), malgré un but d'Antoine Griezmann annulé au bout du bout du temps additionnel. Cela ne suffira pas pour se qualifier, puisque les Aigles de Carthage devaient espérer un partage dans la rencontre entre l'Australie et le Danemark pour espérer accrocher la deuxième place. Après la rencontre, c'est donc avec des sentiments opposés que l'attaquant de Montpellier Wahbi Khazri, seul et unique buteur de la rencontre, s'est présenté au micro de Bein Sports.

"On est déçu, car on aurait aimé se qualifier. Cette victoire fait du bien, on a montré du caractère et un beau visage. On a des regrets sur les deux premiers matches, parce qu'on était capable de beaucoup mieux offensivement. Mais je veux saluer l'état d'esprit du groupe. On est déçu du résultat sur l'autre match, car on avait fait le travail. Moi, je suis content de mon match, parce que les gens ont la mémoire courte. Je suis beaucoup critiqué par certaines personnes qui oublient ce que j'ai pu faire dans le passé. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un top joueur comme ceux en face aujourd'hui, mais j'aime le ballon et rendre les gens heureux. Je me donne à fond, je ne fais pas tout bien, mais je suis fier de ce que j'ai fait. On a battu une très belle équipe et j'espère qu'ils iront au bout, car c'est une super équipe."