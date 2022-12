Luis Enrique : "Ils nous ont marché dessus"

L'Espagne a beau être qualifiée, Luis Enrique n'est pas content de son équipe qui a plus dépendu du résultat allemand que du sien.

Une soirée à oublier pour les Espagnols. Luis Enrique avait affirmé son intention de ne pas jouer le match nul. Si les choses se déroulaient bien à la mi-temps, la reprise du match a vite tourné en faveur des Japonais qui ont renversé le match en trois minutes.

"Il y a eu 5 ou 10 minutes durant lesquelles le Japon nous a marché dessus. S'ils avaient eu besoin d'un troisième but, ils l'auraient marqué. Quand un pays comme le Japon n'a plus rien à perdre, il prend plus de risques. On a eu cinq minutes de panique. Puis, la situation s'est stabilisée quand ils ont décidé de revenir dans leur moitié de terrain. Ils avaient ce qu'ils voulaient et ils ont reculé. À partir de là, nous, nous avons essayé de gérer la situation au mieux, en ayant des occasions, mais c'était très difficile car face à dix joueurs derrière, nous avons eu quelques bons coups, rien d'autre" a déclaré l'entraîneur espagnol à la télévision avant de poursuivre.

"Le Japon termine 1er du groupe à juste titre car il a battu l'Allemagne, puis l'Espagne. Ça m'énerve beaucoup parce que j'aurais aimé finir premier du groupe en remportant le match. Abandonner n'est pas dans mon manuel et célébrer une défaite non plus. Je n'ai pas grand-chose à fêter, je ne peux pas être content. C'est une claque qui te permet de te rendre compte que c'est une Coupe du monde."

Avec cette deuxième place, l'Espagne rencontrera donc le Maroc en huitième de finale.