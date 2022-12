Officiel : transfert en Europe pour un ancien adversaire des Diables à la Coupe du monde

Le Celtic Glasgow recrute officiellement Alistair Johnston (24 ans). Le joueur débarque du CF Montréal et a signé pour les 5 prochaines saisons. Il aurait coûté 3,5 millions d'euros au club écossais.

Johnston a joué l'entierété des matchs de poules de la Coupe du monde avec le Canada. Il s'est mis en évidence de par sa polyvalence, évoluant en tant que défenseur central lors du premier match face à la Belgique.

🆕✍️ #JohnstonAnnounced!



We are delighted to announce the signing of Canadian International defender Alistair Johnston on a 5-year deal, subject to international clearance.



Welcome to #CelticFC, Alistair! 🍀🇨🇦