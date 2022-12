L'Espagne se méfie du Maroc : "Ils ont éliminé la Belgique"

Deuxième du groupe E derrière une surprenante équipe du Japon, l'Espagne devra se défaire du Maroc lors du huitième de finale prévu mardi (16h).

"Je m'attends à un match très difficile, car il s'agit d'une Coupe du monde. Vous avez dit que le Maroc était meilleur que la Croatie et la Belgique, deux équipes de très haut niveau. Que pouvez-vous dire de plus ? Nous avons vu qu'ils forment une grande équipe, collectivement et individuellement", a ainsi lâché Gavi dans des propos relayés par Marca.

"Je respecte tout le monde, mais je n’ai peur de personne. Bien sûr, le Brésil est l’un des grands favoris, mais il ne sert à rien de penser à ce qui peut arriver en quatre jours. Nous l’avons vu avec le Japon. La seule chose qui compte, c'est le prochain match. Et c’est le Maroc", a ajouté le joueur du Barça.

"Ils ont des joueurs de très bonne qualité et ils travaillent très bien de manière collective, ce sera un match très difficile et très équilibré. Ils ont éliminé la Belgique. Nous devrons être dans un grand jour pour les battre", a souligné Rodri, présent également en conférence de presse.