Les arbitres qui s'expliquent après les rencontres, c'est (déjà) fini en Eredivisie

L'Eredivisie avait mis en place quelque chose d'inédit en Europe : après les rencontres, les arbitres étaient invités, comme les joueurs et entraîneurs, à répondre aux questions. Ce ne sera plus le cas.

C'est un procédé qu'on a parfois pu réclamer en Jupiler Pro League : pourquoi les arbitres, à l'instar des joueurs et entraîneurs, ne viendraient-ils pas devant les caméras expliquer leurs décisions les plus commentées, plutôt que de laisser le débat dans les mains d'observateurs extérieurs ? En Eredivisie, l'expérience a été tentée. Depuis quelques années, les référés néerlandais répondaient aux invitations de la presse et discutaient de leurs décisions face caméra.

Mais les arbitres n'étaient pas ravis de cette habitude, qui va être supprimée par la KNVB. La fédération néerlandaise en a notifié les chaînes néerlandaises ESPN et NOS. Ce procédé unique en Europe fait donc partie du passé et n'aura pas empêché les discussions autour de l'arbitrage. Un exemple à ne pas suivre ?