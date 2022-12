La presse anglaise évoque Hugo Lloris comme "le tendon d'Achille des Bleus"

En Outre-Manche, le gardien de Tottenham est considéré moins bon qu'un Jordan Pickford qui ne fait déjà pas l'unanimité.

Un quart de finale électrique de Coupe du Monde s'annonce entre la France et l'Angleterre. Depuis quelques jours, la rencontre a déjà débuté dans la presse et sur les réseaux sociaux, à l'image de la réaction française après les propos de Kyle Walker tentant d'expliquer comment il était possible de stopper Kylian Mbappé.

Réaction immédiate en Outre-Manche, où la presse anglaise met la pression sur le gardien des Bleus, Hugo Lloris. Selon The Telegraph, le portier de Tottenham, tendon d'Achille de l'équipe de France, est considéré moins bon qu'un Jordan Pickord qui ne fait pas l'unanimité. "A bien des égards, Jordan Pickford est un meilleur gardien que Lloris cette saison", écrit le quotidien britannique. Pour dresser ce constat, The Telegraph s’appuie sur les Expected Goals, à savoir la probabilité qu'un tir se transforme en but. Selon ce calcul, Pickord a empêché 5.14 buts de plus qu'attendu en fonction des tirs concédés. Lloris, pour sa part, en a encaissé 0.71 de plus qu'attendu.

Le média anglais en rajoute une couche, en rappelant l'erreur du gardien français lors du derby du nord de Londres, en octobre dernier. En manquant de fermeté sur son intervention lors de la frappe de Gabriel Jesus, Hugo Lloris a permis à Arsenal de s'imposer 3-1.

Dans la presse comme sur les réseaux sociaux, cette rencontre est déjà bien lancée. Il ne reste plus qu'à espérer que la vraie rencontre, celle qui se disputera samedi soir, nous donnera autant de spectacle.