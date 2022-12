Le "dispositif historique" mis en place par Royal Air Maroc pour emmener les supporters au Qatar

Le Maroc jouera ce mercredi en demi-finale de la Coupe du monde face à la France.

A l'occasion, la compagnie aérienne Royal Air Maroc a annoncé que "30 vols opérés par des avions gros-porteurs" ont été programmés ces mardi et mercredi pour rallier Doha et supporter l'équipe nationale. Le trajet entre Casablanca et Doha est proposé à un prix s'élevant à 5000 dirhams (dans les environs de 450 euros). Cette initiative a été mise en place en partenariat avec, notamment, la Fédération marocaine de football.

”De par notre mission de service public et dans le but de faire rayonner le Maroc et soutenir notre équipe nationale, Royal Air Maroc ne lésinera pas en moyens techniques et humains. Nous sommes tous derrière les Lions de l’Atlas”, a déclaré dans un communiqué le PDG de la compagnie aérienne, Abdelhamid Addou.