Les "Mondialistes" reviennent au Club de Bruges

Bruges faisait partie des clubs les plus déforcés durant la trêve avec 8 joueurs présents au Qatar.

Eliminés dès la phase de poules, Hans Vanaken, Simon Mignolet (zéro minute tous les deux avec la Belgique), Andreas Skov Olsen (titulaire lors de deux matchs), Kamal Sowah et Denis Odoi (sur le banc du Ghana, seul Odoi ayant joué 12 minutes contre la Corée du Sud), et enfin Tajon Buchanan et Cyle Larin (respectivement trois et deux fois titulaires avec le Canada) ont fait leur retour à Bruges après avoir reçu 10 jours de congé.

Un seul Blauw & Zwart a connu le bonheur de sortir des poules : il s'agit de Noa Lang, éliminé en quart de finale par l'Argentine (et monté au jeu pour la première fois à cette occasion). Le Néerlandais reviendra plus tard que ses équipiers, mais d'après le Nieuwsblad, il sera bien disponible pour le premier match de championnat à la reprise. Seul le match de Coupe, le 21 décembre, arrivera peut-être trop tôt pour Lang.