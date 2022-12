Lionel Scaloni : "Toute l'Argentine attend une nouvelle finale"

L'Argentine rencontre ce mardi la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde. Les coéquipiers de Lionel Messi sont à 90 minutes, voire plus, de leur deuxième finale en 8 ans.

"Nous savons que toute l'Argentine attend une nouvelle finale", a déclaré le sélectionneur Lionel Scaloni en conférence de presse."Nous jouons toujours pour le peuple argentin qui nous a toujours soutenu et nous leur en sommes reconnaissants."

Pour se qualifier dans ce dernier carré, les Argentins ont dû batailler face aux Pays-Bas, dans un match à haute tension, marqué par les provocations envers les Oranje pendant et après la rencontre. "J'aimerais clore ce chapitre une fois pour toutes. Nous respectons chaque adversaire, c'est une de nos caractéristiques", a rétorqué Scaloni. "Contre les Pays-Bas, les deux équipes ont joué comme elles le devaient et parfois il peut y avoir des débordements et c'est à l'arbitre de prendre des décisions." Un arbitrage qui avait d'ailleurs été critiqué par Lionel Messi après la rencontre.

En 2018, la Croatie avait écrasé l'Argentine en phases de poules (3-0). A l'époque, Scaloni n'était encore qu'assistant sur le banc de l'Albiceleste. "Chaque match à son histoire et il est compliqué de faire une comparaison entre les deux rencontres", a précisé le sélectionneur. "Je m'attends à un match compliqué face à une très bonne équipe. La Croatie a un style de jeu qui lui est propre et je ne pense pas qu'elle va le changer pour ce match."