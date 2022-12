Luis Figo allume le sélectionneur du Portugal : "Tu ne peux pas gagner une Coupe du monde sans Cristiano Ronaldo"

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, prend très cher depuis l'élimination en quart de finale face au Maroc.

L'audace de Fernando Santos, cela aura été de mettre Cristiano Ronaldo, le capitaine et meilleur buteur du football en équipe nationale, sur le banc face à la Suisse en huitièmes. Une stratégie payante puisque le remplaçant de CR7, Gonçalo Ramos, marquera un triplé dans une victoire plantureuse (6-1). Malheureusement, Santos décidera de récidiver en quarts face au Maroc, ce qui se révèlera infructueux.

Pour son utilisation de Cristiano Ronaldo, Fernando Santos s'est attiré les foudres de l'ancien joueur national et légende au Portugal, Luis Figo. "Tu ne peux pas gagner une Coupe du monde en laissant Cristiano Ronaldo sur le banc. D’accord, tu as gagné contre la Suisse ? Excellent résultat ! Mais est-ce que tu peux faire ça à chaque match ? Non. Le laisser sur le banc était une erreur. Cette défaite est la responsabilité de Fernando Santos et celle de son staff", s'est énervé l'ancien numéro 7 de la Selecao.