Une fanzone mise en place à Bruxelles pour les supporters du Maroc

Mercredi, le Maroc vit un moment historique : il sera le premier pays africain à disputer une demi-finale de Coupe du Monde, face à la France. On s'attend à une ambiance chaude à Bruxelles.

La capitale s'attendait à vibrer au rythme des matchs des Diables Rouges, éliminés dès le premier tour ; elle danse au son des chants marocains depuis deux semaines. Les Lions de l'Atlas sont en demi-finale de la Coupe du Monde, et chaque match du Maroc est sujet à des débordements dans les rues de Bruxelles. Ce mercredi, pour France-Maroc, la police et la ville se sont préparées.

Ainsi, comme l'annonce la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles dans La Dernière Heure, une "zone festive" sera mise en place pour que les supporters du Maroc s'y rassemblent et soient mieux gérés. Cette zone sera sur le Boulevard Lemonnier et le Boulevard du Midi, et sera fermée à la circulation. La police note cependant que les débordements s'étant tenus après la qualification face au Portugal n'avaient "rien à voir" avec ceux ayant eu lieu après Maroc-Belgique (2-0), ce dont elle se félicite.