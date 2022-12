Luis Enrique regrette un choix : "Il y a un joueur que je ne prendrais pas dans ma liste..."

Le désormais ancien sélectionneur de la Roja est revenu sur le récent échec en Coupe du monde.

Eliminé de la Coupe du monde au stade des huitièmes de finale, Luis Enrique a tenu une interview avec le streamer espagnol Ibai Llanos. L'occasion de revenir une dernière fois sur cet échec, et sur les critiques liées à ses choix quant à sa liste des 26. "Ce qui me console, c'est que je regarde les autres collègues et je vois que la même chose nous arrive à tous. Il en sera de même pour Luis de la Fuente (le nouveau sélectionneur, ndlr). Je n'écoute pas les recommandations et je n'entre pas dans le débat. Je le respecte. Je prends des décisions avec mon staff. Personne dans la presse n'a consacré ne serait-ce que 10% des heures que mon staff et moi y avons consacrées", commence-t-il.

L'ancien tacticien du FC Barcelone dit ne regretter le choix que d'un seul joueur, tout en se gardant bien de révéler son nom. "Nous aurions pu faire mieux, bien sûr. J'ai essayé de prendre les meilleurs et ceux que je considérais comme incarnant mon idée. La plupart des décisions sur la liste sont convenues avec mon staff et nous sommes tous d'accord. Je ferais un changement par rapport à la liste de la Coupe du monde, il y en a un que je ne prendrais pas. J’en retirerais un et j’en mettrais un autre. On aurait peut-être été éliminé de toute façon, mais il y en a un que j'aurais aimé amener (à la place d'un autre)."