Zlatko Dalic prévient l'Argentine et l'arbitre

Critiquée après le comportement de ses joueurs contre les Pays-Bas (2-2, 4-3 t.a.b.) vendredi, en quarts de finale du Mondial 2022, l'Argentine traîne une mauvaise réputation.

Le sélectionneur de la Croatie Zlatko Dalic se méfie de l'Argentine avant le choc prévu ce mardi soir (20h).

"On les a analysés, on sait comment ils jouent et comment ils veulent que le match se déroule, mais je suis toujours optimiste", a confié le coach du vice-champion du monde en titre en conférence de presse. "On ne va pas s'adapter à leur style de jeu. On a vu le match contre les Pays-Bas, il y a eu beaucoup de duels, de situations tendues et des comportements qui n'avaient rien à voir avec le football. On veut à tout prix éviter ça et on espère que l'arbitre aura le contrôle sur le match."