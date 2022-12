Chelsea perd un attaquant jusqu'à la fin de la saison !

Les images d'Armando Broja (21 ans) se tordant de douleur après un contact lors d'un amical face à Aston Villa font de la peine à voir. Le pire était à craindre pour le jeune attaquant albanais, et malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes.

Blessé au genou, Broja "a subi des examens complémentaires après le retour du club en Angleterre', a communiqué Chelsea. "Les résultats de ces examens ont malheureusement confirmé une rupture du ligament croisé antérieur et la nécessité d'une intervention chirurgicale."

Broja "travaillera en étroite collaboration avec le département médical du club pendant sa rééducation et devrait manquer le reste de la campagne 2022/23", poursuit le communiqué.

Un gros coup dur pour le jeune attaquant, qui s'était révélé la saison dernière en inscrivant 9 buts lors de son prêt à Southapton et espérait faire son trou au sein de l'attaque des Blues.

Keep your head up and recover well, Armando. 💙