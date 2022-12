Le Bayern aurait trouvé une solution pour remplacer Manuel Neuer

Le Bayern Munich cherche le successeur temporaire de Manuel Neuer. Alexander Nübel, prêté par Der Rekordmeister à l'AS Monaco, est en passe de revenir prématurément.

Neuer s'est cassé la jambe après la Coupe du monde, lors d'un séjour au ski, et il est indisponible pour le reste de la saison. La sensation croate Dominik Livakovic et le gardien du Paris Saint-Germain Keylor Navas ont été évoqués pour un transfert au Bayern, mais Nübel semble prêt à succéder à Neuer, 36 ans. "Oui, le Bayern s'est renseigné auprès de moi et veut faire revenir Alexander", a révélé Stefan Backs, l'agent de Nübel, à la branche allemande de Sky.

"Il appartient maintenant aux clubs de parvenir à un accord", a poursuivi M. Backs. "Alexander pense qu'il est particulièrement important de savoir quelles sont ses perspectives." Plus tôt, les médias allemands ont rapporté qu'un retour de Nübel était peu probable parce que le gardien est en désaccord avec l'entraîneur des gardiens du Bayern. Les deux hommes n'auraient plus de contact depuis la mi-2021, date à laquelle Nübel est parti à Monaco.