Les Diables Rouges se lancent sur le marché...chinois

Avec Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Yannick Carrasco (Dalian Yifang) ou encore les ex-Diables Marouane Fellaini (Shandong Luneng) et Mousa Dembélé (Guanghzhou City), ainsi que le passage de l'ex-directeur technique Chris Van Puyvelde au sein de la fédération chinoise de football, le football belge est bien présent en Chine. Mais l'annonce du compte Twitter des Diables Rouges restait étonnante. Les Diables seraient désormais présents sur une plateforme appelée Xianhongshu.

👏 We are on Xiaohongshu! #DEVILTIME pic.twitter.com/5hnmqpOuxd