Officiel : Sergio Busquets prend sa retraite internationale

L'international espagnol de 34 ans fait ses adieux à la Roja, après plus de 10 ans de bons et loyaux services.

La question se posait, après l'élimination de l'Espagne en huitièmes de finale de cette Coupe du monde : fallait-il encore appeler Sergio Busquets, lui qui malgré une expérience et un palmarès immenses se montrait de plus en plus vieilissant et ralentissant parfois à outrance le jeu de la Roja ?

Le joueur du Barça a finalement pris lui-même la décision et facilité dans un sens la tâche du nouveau sélectionneur, Luis De La Fuente. A 34 ans, le milieu de terrain et capitaine depuis 2 ans quitte définitivement la sélection nationale, après 143 apparitions. L'histoire retiendra qu'il aura remporté la première Coupe du monde dans l'histoire de l'équipe nationale, en 2010, et le deuxième Euro, en 2012.

"Ce fut un honneur de représenter mon pays et de le porter au sommet, d'être champion du monde et d'Europe, d'être capitaine et de jouer tant de matchs, avec plus ou moins de succès, mais en donnant toujours le meilleur de moi-même et en faisant mon possible pour que tout le monde se sente important, en aidant tout le monde et en luttant pour le même objectif, avec des expériences uniques, inoubliables et historiques", a écrit Busquets sur Instagram.