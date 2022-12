🎥 Dries Mertens marque un magnifique but avec Galatasaray en amical

Dries Mertens est loin de vouloir raccrocher les crampons. L'attaquant veut continuer le plus longtemps possible et il n'est certainement pas encore usé. Il l'a prouvé lors de son premier match de retour avec Galatasaray après la Coupe du monde.

Mertens a marqué le but de la victoire sur coup franc lors d'un match amical contre Toulouse. Galatasaray est deuxième après 13 journées en Süper Lig, avec deux points de moins que son grand rival Fenerbahçe. Mertens et ses coéquipiers reprennent le championnat le jour de Noël avec un match à domicile contre Istanbulspor. 👟⚽Dries Mertens'in Toulouse'a attığı frikik golü...#Galatasaraypic.twitter.com/hriglMXRF7 — TRT Spor (@trtspor) December 16, 2022