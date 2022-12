La défaite, son avenir : Didier Deschamps se livre : "Je me laisse le temps de la réflexion"

Le sélectionneur des Bleus pourrait quitter la tête de l'équipe de France.

Didier Deschamps était évidemment très déçu après la finale de la Coupe du monde perdue face à l'Argentine. Après la rencontre, au micro de TF1, le sélectionneur de l'équipe de Francre s'est confié sur le sujet. Confiant sa déception et répondant aussi sur la question de son avenir.

« C’est ce qui donne encore plus de regrets. À 2-0, si on en prend un troisième, il n'y a rien à dire. On a pas fait ce qu’il fallait pendant pratiquement une heure et après avec beaucoup de courage et de qualité aussi et d’énergie, on les a poussés dans les derniers retranchements. Après ça se joue à quoi, une dernière occasion à la 120e minute. Et puis une séance de tirs au but qui reste toujours forcément difficile à vivre quand on n'est pas du bon côté. Quand on revient de nulle part et qu’on a quelque chose et qui nous échappe, c’est encore plus difficile à digérer. Il faut l'accepter".

"Si j’ai fait des changements aussi tôt, c'est parce que je n’étais pas satisfait de ce que je voyais et parce que j’étais convaincu qu’avec une entrée de joueurs, on allait faire les choses mieux. C’est ce qui s’est passé, c’est le mérite des joueurs. C’est dur sur le moment. La déception est tellement énorme. On a eu un avant et un pendant pas des plus faciles, mais ça n’a jamais été des excuses. C’était vraiment un pur bonheur avec le staff et moi de partager ce moment-là à travers les matchs parce qu’il y a les qualités sportives sur le terrain, mais c’est aussi une aventure humaine, il ne faut pas l’oublier. Dans le très haut niveau, de ce côté-là il n’y a que du positif. Quand il n’y a pas la victoire au bout, ça fait mal. C’est le haut niveau."

"Mon avenir ? Si ça s’était bien passé, je ne vous aurais pas donné la réponse non plus. L’important, c'est l’équipe de France. Elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président en début d’année comme c’était prévu et ensuite, on verra bien. Mais ce soir, je n’ai pas envie de parler de ça."

Suspense donc, avec l'ombre d'un certain, Zinedine Zidane qui plane au-dessus de l'équipe de France.