Les joueurs marocains fêtés en héros pour leur retour au pays

Le peuple marocain a enfin pu remercier son équipe.

Après le retour triomphal des Argentins et des Francais, c'est au tour du Maroc de parader devant ses supporters après tous les efforts accomplis. Des dizines de milliers de personnes se sont donc rassemblées à Rabat, la capitale, pour faire la fête et applaudir les joueurs et le staff.

Le parcours a emmené tout ce petit monde à travers la ville à bord d'un bus à impériale après une réception chez le Roi Mohammed VI. Le Maroc est entré dans l'histoire de la Coupe du Monde en devenant le premier pays africain à se qualifier pour les demi-finales après avoir notamment écarté l'Espagne et le Portugal.