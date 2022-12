🎥 Adrien Rabiot bluffé par l'accueil des supporters français : "Là on peut mesurer ce qui a été fait"

Finalistes malheureux du Mondial 2022, les joueurs de l'équipe de France sont allés remercier leurs supporters à la Concorde ce lundi soir.

Battue en finale du Mondial par l'Argentine (3-3, 2-4 t.a.b.) dimanche, l'équipe de France a quand même rendu fiers ses supporters. Près de 50 000 fans se sont déplacés jusqu'à la Concorde pour saluer les Bleus, sortis tour à tour sur le balcon de l'hôtel du Crillon ce lundi soir. L'occasion pour eux de recevoir une ovation méritée.

"Là on se rend compte de l'ampleur que ça a pris en France. On n'a pas forcément ressenti tout ça de près. Là on peut mesurer ce qui a été fait. C'est magnifique que les gens soient là pour nous accueillir. Ils nous ont poussés pendant toute la compétition. Il y a vraiment quelque chose en ce moment et c'est top", a savouré Adrien Rabiot sur TF1.