🎥 Le bijou de Leandro Trossard élu but de l'année chez les Diables Rouges

En juin dernier, la Belgique se baladait face à la Pologne, l'emportant 6-1 après avoir été menée en début de rencontre. Parmi les buteurs, Leandro Trossard trouvait deux fois le chemin des filets. Sur un corner joué à deux avec Carrasco, l'ailier de Brighton & Hove Albion envoyait une frappe enroulée magistrale pour faire 4-1.

C'est ce but, à retrouver ci-dessous, que les supporters des Diables Rouges ont élu Goal de l'année en sélection.

Have you already seen our @BESIXOfficial Goal of the Year? 👌👀👌 Congratulations, @LTrossard! 👏 #DEVILTIME pic.twitter.com/KQSxICLCk7