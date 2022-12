Patick Vieira regrette certaines provocations de l'Argentine

Championne du monde pour la première fois depuis 36 ans, l'Argentine fête toujours son sacre contre la France.

S'il estime cette victoire méritée, l'entraîneur de Crystal Palace, Patick Vieira, regrette certaines provocations en marge des célébrations.

"Certaines des images que j'ai vues de la part du gardien de but argentin ont un peu enlevé ce que l'Argentine a réalisé lors de la Coupe du monde. Je ne pense pas qu'ils avaient vraiment besoin de cela. Vous ne pouvez pas contrôler parfois les émotions ou les décisions des gens, mais c'était une décision stupide de la part de Martinez de faire ça", a confié le manager des Eagles en conférence de presse.

"J'étais vraiment déçu parce que j'ai entendu les mêmes chants que vous. J'étais vraiment déçu. Je veux avoir une image des fans argentins avec la passion et l'amour qu'ils ont montré pendant ces matchs. Bien sûr, ils ont gagné la Coupe du monde, mais dans les tribunes, ils étaient aussi les meilleurs. Je veux garder cela à l'esprit et ne pas penser à ces fans stupides qui ont mis de l'ombre sur ce que l'Argentine a accompli sur et en dehors du terrain", a conclu Vieira.