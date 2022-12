Yannick Carrasco va-t-il quitter l'Atletico dès le mois de janvier?

Yannick Carrasco n'a pas trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger son contrat et il aurait émis le souhait de quitter le club au plus vite. Mais il faudra sortir le chéquier pour s'attacher les servuces du Diable Rouge dès cet hiver...

Alors qu'il lui reste un an et demi de contrat, Yannick Carrasco aurait aimé prolonger son aventure au-delà avec l'Atletico et obtenir une revalorisation salariale. Mais il n'a pas encore trouvé de terrain d'entente avec le club.

Et il est déçu. Selon Marca, le Diable Rouge a décidé de quitter les Colchoneros et aimerait partir dès le mois de janvier. Toujours selon le quotidien espagnol, l'Atletico a fixé son prix: alors que la clause libératoire qui figure dans son contrat est de 60 millions d'euros, le club serait prêt à laisser partir son Diable Rouge pour 40 millions.