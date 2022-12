Di Maria, Paredes et Pezzella répondent sèchement à Adil Rami

Après la finale perdue par l'équipe de France contre l'Argentine (3-3, 2-4 t.a.b.) lors de la Coupe du monde 2022, le défenseur central de Troyes avait dérapé en insultant le gardien argentin Emiliano Martinez à cause de son comportement provocateur.

Sur ses réseaux sociaux, Adil Rami avait cartonné Emiliano Martinez. "Le plus gros FD. du monde du football. L’homme le plus détesté. (…) Kylian Mbappé les traumatise tellement qu’ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du Monde."

Le Diario Olé a relayé la déclaration du champion du monde 2018 sur son compte Instagram avec le commentaire. Une publication qui a eu le mérite de faire réagir plusieurs Argentins comme Angel Di Maria. "El Dibu (surnom de martinez, ndlr) meilleur gardien du monde. Allez pleurer ailleurs."

Leandro Paredes a également réagi : "Arrête de pleurer Rami". Enfin, German Pezzella a été plus sec : "Mdr, allez casse-toi Rami". Ambiance...