L'ex-Anderlechtois Mbemba revient sur l'échec européen de Marseille

Le défenseur ne verra plus de compétition européenne cette saison.

Arrivé cet été à l'OM, Chancel Mbemba est directement devenu une pièce maîtresse au sein de la défense phocéenne. "Je ne suis pas satisfait. Mais j'ai montré mes qualités car beaucoup de gens ici en France ne me connaissaient pas. Je n'ai rien fait ici encore. Ce n'est pas terminé. Quand je ne gagne rien, je ne suis pas contenant. Quand j'aurais une médaille, je serais satisfait", a démarré un Mbemba ambitieux dans les colonnes de La Provence.

Malgré ses bonnes performances, Marseille a été éliminé de la Ligue des Champions en phases de poules et, suite à un but encaissé en toute fin de match face à Tottenham, ne pourra même pas se consoler avec l'Europa League. "C'est dommage. Ca fait mal, mais on vit avec. C'est un manque de concentration, de communication. L'équipe a besoin de feeling avec tout le monde, il faut bien gérer, avoir de l'expérience. Sur ce match contre Tottenham, on a manqué d'expérience. Pour moi, ça fait partie des grandes déceptions de ma carrière. Je ne pleure jamais, mais ce jour-là, les larmes coulaient à l'intérieur...", s'est confié l'ancien défenseur du RSC Anderlecht.