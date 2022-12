Une légende du foot anglais sous le charme de Wout Faes : "Il est meilleur que les défenseurs alignés par Martinez"

Le défenseur central de Leicester City s'est vite adapté à la Premier League. Ses performances n'ont pas manqué d'attirer le regard d'Alan Shearer, légende de Newcastle.

Recruté cet été en provenance de Reims, Wout Faes n'a pas tardé à s'imposer au sein de l'arrière-garde des Foxes. Il y est titulaire indiscutable depuis le mois de septembre.

Pourtant, l'ancien d'Anderlecht et d'Ostende devra encore attendre un peu pour avoir un plus grand rôle chez les Diables Rouges. Lors de la Coupe du monde 2022, Roberto Martinez a en effet une nouvelle fois appel aux expérimentés Toby Alderweireld et Jan Vertonghen.

Un non-sens pour l'ancienne légende de Newcastle, Alan Shearer, consultant pour la BBC. "J'ai vu plusieurs fois Wout Faes en Premier League avec Leicester. Il est bien meilleur que les défenseurs que la Belgique a alignés à la coupe du monde. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas joué du tout."

Le statut de Faes sous le nouveau sélectionneur des Diables changera-t-il ?