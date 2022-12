Jesse Lingard revient sur sa saison compliquée à Manchester United

Au terme d'un prêt très concluant à West Ham durant l'été 2011, l'Anglais pensait avoir convaincu Manchester United de compter sur lui pour la saison 2021-2022. Mais l'ailier n'a joué que 547 minutes toutes compétitions confondues avec Man U lors du dernier exercice.

Désormais à Nottingham Forest, Jesse Lingard (30 ans, 13 matchs en Premier League cette saison) est revenu sur cette période difficile du côté de Manchester United.

"Je ne sais pas pourquoi je ne jouais pas. Je ne sais pas quel était le problème, s’il s’agissait de politique ou autre chose. Je n’ai toujours pas de réponse à ce jour. Je n’ai même pas demandé. J’aurais préféré que quelqu’un, par respect pour le fait que je sois là depuis si longtemps, me dise : "voilà pourquoi tu ne joues pas", mais je n’ai jamais eu cette réponse. C’était de fausses promesses. Je m’entraînais dur et j’étais affûté, j’étais prêt à jouer ces matchs. Quand vous travaillez dur à l’entraînement et que vous ne jouez pas à la fin, c’est très frustrant. J’ai dû digérer cette dernière année parce que je savais que je partais gratuitement. Je ne suis pas vraiment le genre de gars à bouder. Je suis toujours cette personne enjouée avec de bonnes vibrations. Je continuais à m’entraîner et à faire mon travail, j’entrais en jeu et j’essayais de donner le meilleur de moi-même. La dernière année a été difficile", a lâché Lingard pour le Telegraph.