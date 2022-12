Carlo Ancelotti : "Je vois Eden Hazard meilleur qu'avant la Coupe du monde"

Carlo Ancelotti a évoqué la forme actuelle d'Eden Hazard en conférence de presse.

Avant de démarrer cette deuxième partie de saison au Real Madrid, la question se pose encore et toujours : quel rôle pour Eden Hazard, lui dont le temps de jeu n'a fait que décliner sous Ancelotti.

Plus personne n'était réellement surpris lorsque la presse espagnole avait récemment annoncé qu'Eden avait "impressionné" son coach Carlo Ancelotti lors de la préparation hivernale. On a également appris à ne pas se fier aveuglément à AS, qui affirmait qu'Hazard pouvait être titularisé ce vendredi face à Valladolid.

Carlo Ancelotti a, avec sa langue de bois habituelle, donné des nouvelles de son muméro 7 ce jeudi en conférence de presse. Et, quoiqu'il en soit, elles semblent plutôt bonnes. "Hazard s'est bien entraîné et je le vois meilleur qu'avant la Coupe du monde. Il a fait du bon travail. Avec autant de matchs à venir, il sera l'un des joueurs que j'utiliserai", a assuré Ancelotti.