Neymar rend un magnifique hommage à Pelé

Neymar fait naturellement partie de ceux dont on attendait l'hommage au Roi Pelé, disparu ce jeudi soir à 82 ans. Celui que Pelé lui-même avait adoubé comme son successeur spirituel a livré un message poignant.

Neymar vit décidément une période très difficile. Après avoir vécu la plus grande désillusion de sa carrière en Coupe du Monde et, plus anecdotiquement, manqué son retour au PSG en étant expulsé, la star de la Seleçao pleure désormais la disparition du plus grand joueur brésilien de tous les temps : Pelé. "Avant Pelé, le n°10 n'était qu'un chiffre. J'ai lu ces mots quelque part, à un moment dans ma vie. Mais cette belle phrase est incomplète. Je dirais qu'avant Pelé, le football n'était qu'un sport", écrit Neymar sur Instagram.

"Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs et surtout : il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont vu leur statut s'élever grâce au Roi", continue-t-il. "Il est parti, mais sa magie restera. Pelé est ETERNEL".