Diplomate ? Carlo Ancelotti "refuse de dire que Lionel Messi est le plus grand de tous les temps"

Peut-on entraîner le Real Madrid et dire du bien de Lionel Messi, icone du rival barcelonais ? Carlo Ancelotti, en tout cas, ne s'est pas mouillé.

Est-ce de la diplomatie ? Toujours est-il que malgré son titre mondial qui semble asseoir son statut, Carlo Ancelotti ne fait pas de Lionel Messi le meilleur joueur de l'histoire du football. "Vous ne le sortirez pas de ma bouche. C'est trop difficile à dire", estime l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse à la veille d'un déplacement à Valladolid.

"On ne peut pas comparer les époques. J'entraîne le Ballon d'Or tous les jours, et j'ai vu jouer Cruyff, Maradona...chaque époque a connu des joueurs exceptionnels, et il y en aura d'autres", conclut Ancelotti. Une réponse qui plaira aux supporters du Real - mais pas le fait que l'Italien n'a...pas cité Cristiano Ronaldo, qu'il a pourtant entraîné deux saisons. Simple oubli, sûrement.