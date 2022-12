🎥 Le doublé... d'autobuts de Wout Faes à Liverpool

Fin de première période cauchemardesque pour le défenseur central belge de Leicester City.

Leicester City et ses Diables Rouges ont rendez-vous à Liverpool ce vendredi soir et ça se passait plutôt bien puisque les Foxes ont ouvert le score dès la quatrième minute de jeu. Mais la donne a changé juste avant le repos, avec deux autobuts de Wout Faes en sept minutes. Et ce sont les Reds qui sont rentrés au vestiaire avec l'avantage (1-2).

