Manque de bol pour Marouane Fellaini, privé d'un second titre en Chine au profit...d'un ancien d'Anderlecht

Marouane Fellaini a vu le titre de champion de Chine lui échapper dans des circonstances toutes particulières.

Le Wuhan Three Towns a réussi l'exploit de gagner un troisième titre successif, après avoir été champion en D3 et D2 les années auparavant. Le club devance ainsi au classement le Shandong Taishan de Marouane Fellaini grâce à une meilleure différence de buts. Arrivé en hiver dernier au Wuhan Three Towns, l'ancien Anderlechtois Nicolae Stanciu fête ainsi son premier titre de champion avec son nouveau club.

Le Covid s'est invité dans la fin du championnat chinois (Chinese Super League). Tant le Wuhan Three Towns que le Shandong Taishan ont remporté leur dernière rencontre par forfait, leur adversaire (respectivement le Tianjin Jinmen et le Beijing Guoan) étant touché par plusieurs cas de Covid.

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives cette saison, Fellaini manque donc l'occasion de garnir davantage son palmarès, lui qui, à 35 ans, est encore sous contrat avec le Shandon Taishan jusqu'en décembre 2025.