Un ancien Gantois va signer en MLS

A 30 ans, le Français va découvrir un nouveau championnat.

Après la France et la Belgique, Arnaud Souquet s'apprête à donner un nouvel élan à sa carrière, selon les infos du journal L'Equipe. Le latéral droit devrait signer en MLS, au Chicago Fire, le club où évolue notamment Xherdan Shaqiri. Valeure sûre de Montpellier la saison passée, il n'a été titularisé qu'à trois reprises lors de l'exercice actuel.

Entre 2018 et 2019, Arnaud Souquet a disputé 36 rencontres pour Gand. Six ans plus tôt, il avait déjà tenté sa chance chez nous à l'occasion d'un séjour à Mouscron, avec qui il compte 13 rencontres en deuxième division.