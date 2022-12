Jürgen Klopp a de la peine pour Wout Faes : "Comment peut-on être plus malchanceux ?"

Ce vendredi, Liverpool est venu à bout de Leicester City (2-1) grâce à deux buts du Wout Faes. Alors que les Foxes avaient rapidement ouvert la marque, le Diable Rouge a envoyé le ballon dans ses propres filets deux fois en l'espace de sept minutes, juste avant la pause.

Les deux CSC de Wout Faes ont permis à Liverpool d'enchaîner un second succès depuis la reprise. Malgré la victoire, Jürgen Klopp a tout de même eu une pensée pour le Diable Rouge après la rencontre.

"J'ai vraiment de la peine pour lui. Le premier était absolument malchanceux", a lâché le technicien allemand. "Comment peut-on être plus malchanceux ? Puis le second, si vous jouez au football, vous allez à toute vitesse, vous vous attendez à ce que le ballon rentre. C'est ce que votre cerveau vous dit et quand il frappe le poteau, vous ne pouvez pas réagir. Bien sûr, je compatis. Mais le garçon va s'en sortir, Brendan (Rodgers) va l'aider et tout ira bien", a conclu Klopp.