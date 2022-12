L'émouvant adieu de Luis Suarez à son club formateur

El Pisteloro quitte à nouveau le Nacional. Mais sa carrière, elle, n'est pas encore terminée.

En juillet dernier, Luis Suarez (35 ans) quittait l'Atlético Madrid. L'attaquant uruguayen disait au revoir au Vieux Continent, après plus de 15 ans passés à terroriser les défenses des plus grands championnats européens, et retournait au Nacional, son club formateur.

6 mois plus tard, Luis Suarez quitte à nouveau son club de coeur. Bien que son projet initial était de retourner en Europe, il devrait signer prochainement au Gremio. Le club brésilien aurait, selon Redgol, déposé une offre plus intéressante que celle de Cruz Azul (Mexique).

"Dernier jour de l'année, dernier jour en tant que joueur du Nacional. Merci pour l'amour !", a écrit Suarez sur les réseaux sociaux. "C'était bien le temps que ça a duré."