La drôle de décision de Santos concernant Pelé

Pelé nous a quittés en cette fin d'année 2022, et Santos pleure son Roi plus que quiconque. Pourtant, le club de la banlieue de Sao Paulo a pris une drôle de décision.

Le retrait de numéro est une tradition dont abusent parfois certains clubs - on pense ainsi à ces numéros 28 et 21 de l'OM, de Valbuena et Diawara, mais finalement réattribués, ou à celui de Jude Bellingham retiré par Birmingham City alors que le jeune anglais n'avait même pas 50 matchs en équipe A, à l'âge de 17 ans. Mais si un retrait de numéro semblait adapté, c'est bien celui du n°10 de Pelé à Santos. Par exemple, le NY Cosmos où a également évolué "O Rei" avait retiré son numéro dès l'annonce de sa retraite à l'époque.

Pourtant, le club où le légendaire Roi Pelé a disputé la majeure partie de sa carrière et inscrit 643 buts en 600 matchs ne va pas retirer le 10. C'est ce qu'a confirmé le président du club, Andrès Rueda, après que le média catalan Sports ait révélé l'information. Une drôle de décision, que la famille de Pelé verrait comme un manque de respect. Yeferson Soteldo, numéro 10 de Santos, pourra donc conserver son maillot...mais risque fort de vivre une drôle de situation le 14 janvier prochain pour le début du championnat.