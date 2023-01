Pour Cristiano Ronaldo, les choses sérieuses débutent ce mardi

Le Portugais va faire connaissance avec son nouveau public.

Cristiano Ronaldo sera présenté aux supporters d'Al-Nassr au stade Mrsool Park de Riyadh, la capitale de l'Arabie saoudite, ce mardi. Le stade peut accueillir 25 000 spectateurs.

Cristiano Ronaldo a signé la semaine dernière un contrat avec Al-Nassr jusqu'en juin 2025, qui lui rapportera environ 200 millions d'euros par an. Cette décision intervient après des semaines de spéculation après le départ de Ronaldo de Manchester United en novembre. Il a déclaré dans une interview qu'il se sentait trahi par le club et que l'entraîneur Erik ten Hag voulait le provoquer.

Al-Nassr compte des joueurs connus comme David Ospina, Luiz Gustavo, Anderson Talisca et Vincent Aboubakar et est entraîné par Rudi Garcia. Le club a remporté neuf titres de champion, dont le dernier en 2019, et a été finaliste de la Ligue des champions asiatique en 1995 et a remporté la Coupe des vainqueurs de coupe en 1998.