Voici le onze type des joueurs en fin de contrat

En juin prochain, beaucoup de joueurs seront libres de tout contrat et de rejoindre ainsi gratuitement le club de leur choix.

Gardien

David De Gea a rejoint Manchester United en provenance de l’Atlético de Madrid en 2011 et a disputé plus de 500 matchs avec les Red Devils. Le portier âgé de 31 ans n’a toujours pas exprimé de volonté de prolonger.

Défense

Au poste de back gauche, on a opté pour Raphaël Guerreiro qui a rejoint le Borussia Dortmund en 2016 en provenance de Lorient. À droite, on retrouve un autre Portugais en la personne de Diogo Dalot qui a été la révélation cette année à son poste puisqu'il s’est imposé à Man U, mais aussi en sélection.

En défense centrale, on a retenu Milan Skriniar. Dans le viseur du PSG depuis un an, le défenseur slovaque pourrait quitter l'Inter Milan dès janvier, même si les Nerazzurri semblent très confiants en une éventuelle prolongation dans les prochains jours. À ses côtés, on a Caglar Söyüncü. L'international turc faisait partie des meilleurs à son poste en Premier League quand il a rejoint Leicester City en 2018. Il est cité du côté de l'Atlético de Madrid cet hiver.

Milieu

N’Golo Kanté est sur la touche ces derniers mois à cause des blessures, mais se retrouve dans le viseur du Barça, du PSG et de la Juventus. Un autre Français pour compléter l'entrejeu avec Adrien Rabiot. Il y a aussi Luka Modric qui arrive en fin de contrat. L'international croate, qui a encore prouvé pendant la Coupe du Monde qu’il était toujours en grande forme, prolongera-t-il avec le Real Madrid ?

Attaque

Sur l’aile gauche, on a choisi Marcus Rashford. L’Anglais est en grande forme ces dernières semaines et le Real Madrid l'a dans son viseur.

Sur l’aile droite, on retrouve un certain Lionel Messi. La Pulga avait rejoint le PSG en 2021 en provenance du FC Barcelone et avait signé un contrat de deux ans en plus d’une année en option. Reste à savoir si cette option sera levée d’ici juin 2023. Les dirigeants parisiens souhaitent lui offrir un nouveau contrat d’un an, avec encore une année optionnelle. La balle est dans le camp du champion du monde.

En pointe, on a Karim Benzema. La tendance actuelle parle d’une prolongation automatique pour le Ballon d’Or 2022, mais rien n’a été officialisé pour l’instant. ​