Officiel : Clément Tainmont s'engage en Nationale 1

Sans club depuis six mois, l'ailier français de 36 ans n'est pas encore décidé à raccrocher les crampons.

Malgré plus de 140 matches de championnat de Belgique et 80 matches de Ligue 2 française, Clément Tainmont n'avait pas encore retrouvé de club depuis la faillite de Mouscron, l'été dernier. C'est désormais chose faite.

En effet, les Francs-Borains viennent d'annoncer sur leur compte officiel la signature de l'ailier gauche de 36 ans. "Ma motivation ? La passion du foot, mais aussi intégrer un groupe qui vit bien et qui a un objectif élevé. J’espère apporter ma pierre à l’édifice. Sur le terrain, en amenant mes qualités, mon vécu et mon caractère. En dehors, en partageant et en transmettant" peut-on lire sur le compte Twitter officiel du club de Nationale 1.