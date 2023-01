Le co-président de West Ham David Gold est mort

Le co-président de West Ham David Gold s'est éteint ce mercredi des suites d'une brève maladie à l'âge de 86 ans.

Supporter des Hammers dès l'enfance, David Gold avait porté le maillot du club en équipes de jeunes. Ancien dirigeant de Birmingham (1997-2009), il était arrivé aux manettes de son club de coeur en 2010 et avait supervisé le départ du Boleyn Ground et l'arrivée au London Stadium en 2016.

It is with deep sadness that West Ham United FC confirm that Joint-Chairman David Gold passed away peacefully this morning following a short illness.