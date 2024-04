4 buts en 12 minutes : le Club de Bruges reçoit un très sérieux avertissement de son adversaire en Conference League

Le Club de Bruges affrontera la Fiorentina jeudi en demi-finales aller de la Conference League. Le club a pu se préparer correctement en remportant deux fois la victoire face à Genk, mais les Italiens les attendent également de pied ferme.

Le Club Bruges a affronté le KRC Genk à deux reprises la semaine dernière. Les Blauw en Zwart ont remporté les deux matchs, sur les scores de 4-0 puis de 0-3.

Une bonne préparation, assurément, pour le match à l'extérieur contre la Fiorentina. Les Brugeois se rendront à Florence ce jeudi pour y disputer le match aller des demi-finales de la Conference League.

Mais la Fiorentina est également en très grande forme actuellement. Le club italien a en effet écrasé Sassuolo ce dimanche en Serie A : 5-1.

Après un quart d'heure de jeu, la Fiorentina menait déjà 1-0. Mais ce n'est qu'après la pause que l'humiliation a suivi. À la 54e minute, Lucas Martinez a porté le score à 2-0, avant que Kristian Thorstvedt (ex-KRC Genk) ne réduise le score à 2-1.

Les buts se sont alors enchaînés rapidement. À la 58e minute, Gonzalez a marqué le 3-1, puis quatre minutes plus tard, Barak a inscrit le 4-1, et de nouveau quatre minutes plus tard, le 5-1 s'est affiché au tableau des scores. Ainsi, la Fiorentina a marqué quatre fois en douze minutes. Un signal clair pour le Club de Bruges !