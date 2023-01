Roberto Di Matteo, champion d'Europe avec Chelsea en 2012, retrouve un poste en Asie

Roberto Di Matteo a connu la gloire en 2012 en remportant la Ligue des Champions avec Chelsea, mais n'a pas confirmé par la suite.

Il est jusqu'à présent, en tant qu'entraîneur, l'homme d'un seul titre : Roberto Di Matteo (52 ans) avait surpris tout le monde en 2012 en remportant la Ligue des Champions après avoir repris Chelsea suite au licenciement d'André Villas-Boas. Par la suite, ses passages sur les bancs de Schalke 04 et Aston Villa ne s'étaient pas aussi bien passés. L'international italien (34 caps) et ancien joueur de la Lazio et de Chelsea restait sans poste depuis 2016.

Le revoilà, mais pas en tant qu'entraîneur : Di Matteo a été désigné directeur technique du club de Jeonbuk Hyunda, en Corée du Sud. Un nouveau défi pour l'Italien.