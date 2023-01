🎥 Scène surréaliste en Turquie entre un entraîneur et ses propres joueurs

Grosses tensions ce mardi soir lors de la rencontre entre Antalyaspor et Fenerbahçe. En effet, alors que le but égalisateur des locaux venait d'être refusé, les joueurs ont voulu s'en prendre directement à l'arbitre.

C'est l'entraîneur de l'équipe, Nuri Sahin, qui a été contraint de s'interposer entre ses propres joueurs et l'homme au sifflet pour empêcher des débordements.

"Quoi qu'il arrive, nous ne récupérerons vraiment pas ces points. Quiconque a vu ce match doit en juger par lui-même", a estimé Sahin après la rencontre (victoire 1-2 de Fenerbahçe) sans vouloir se pencher sur la décision de l'arbitre.

🇹🇷 When Antalyaspor manager Nuri Şahin protects the referees... from his own players! 😳



Not something you see every day.



🎥 @beinsports_FRpic.twitter.com/akwl8pChvj